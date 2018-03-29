Потенциальная покупка Patriot не повлияет на сделку по С-400 — турецкий депутат

Возможная покупка американских ракет Patriot не повлияет на договор о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр.

В интервью с Daily Sabah, Бозкыр указал, что Анкара рассматривает возможность покупки американских систем, если определённые её условия будут выполнены.

«Есть вопросы по цене, передаче технологий, также длине и одобрения Конгресса», — сказал он.

Бозкыр также осудил несколько угрожающих заявлений правительства США, включая заявлений относительно поставки американских истребителей F-35, добавив, что не может быть и речи об отмене договора о поставки истребителей, если Турция не купит ракеты «Patriot».

Турецкий депутат подчеркнул, что США не имеет права ставить условия в духе «мы продаем вам Patriot, но вы не покупаете S-400», отметив, что Турция может приобретать системы защиты у кого посчитает нужным.

Анкара и Кремль уже закончили переговоры о покупке S-400, первая поставка которых планируется на начало 2020-го года.

В сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов США на поставку российских ЗРК С-400.

Напомним, что Турция в течение последних десяти лет ведёт переговоры с США и другими союзниками об удовлетворении своей потребности в системе воздушной обороны.

Соглашение по американским истребителям F-35 было подписано в 2014. Первые поставки истребителей запланированы на 2019 год.