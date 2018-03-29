Россия рассчитывает подписать договор о поставке С-400 в Индию в этом году

Россия надеется подписать договор о поставке зенитно-ракетных систем С-400 в Индию в 2018 году. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Российский ЗРК большой и средней дальности С-400 предназначен для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения и разведки.

Контракты на поставку С-400 были ранее заключены с Китаем и Турцией.

В сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали контракт на 2.5 миллиардов долларов США на поставку четырёх дивизионов С-400.

Также ведутся переговоры о продаже систем Саудовской Аравии.