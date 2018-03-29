Nissan и Renault обсуждают слияние

Автопроизводители Nissan и Renault обсуждают возможность объединения в одну компанию и создание новой марки.

«Сделка может положить конец нынешнему союзу между компаниями и объединит их в одну корпорацию», — сообщает Bloomberg, ссылаясь на достоверные источники.

На данный момент Nissan владеет 15 процентами акций Renault, в то время как французский производитель машин владеет 43 процентами своих японских партнеров.

После сообщения Bloomberg об объединении, был зафиксирован 6,5-процентный рост индекса STOXX на акции Renault.

Источники также сообщают, что успешность сделки зависит от многих факторов, в том числе, согласятся ли пойти на такое правительства Франции и Японии.

Сообщения о слиянии Nissan и Renault начали появляться с 1999 года, когда предложение о полном объединение были озвучены впервые. Тогда планам не суждено было осуществиться в связи с возражениями с французской стороны, крупнейшего акционера Renault.