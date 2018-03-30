Турцию с начала года посетило 3 миллиона туристов

Турцию в январе-феврале 2018 года посетило три миллиона иностранных туристов, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Турции.

Больше всего туристов посетило Турцию за указанный период из Ирана — 350,421 (рост на 11,73 процента по сравнению с январем-февралем 2017 года). Далее по числу посетивших Турцию туристов следуют Грузия — 307,447 (рост на 10,29 процента), Болгария — 231,374 (рост на 7,4 процента), Германия — 196,604 (рост на 6,8 процента) и Россия — 134,211 (рост на 4,49 процента).

По посещаемости туристами из турецких городов в январе-феврале лидировал Стамбул — почти 1,68 миллиона человек (рост на 56,21 процента).