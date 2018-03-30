Экспорт Турции вырос на 9.8 процентов в первые два месяца 2018

Экспорт Турции в феврале вырос на девять процентов по сравнению с февралем 2017 года — до 13,176 миллиарда долларов США. Об этом говорится в совместном докладе Института статистики (TÜİK) и Министерства таможни и торговли Турции.

По данным доклада, турецкий импорт в феврале вырос на 19,7 процента — до 18,936 миллиарда долларов.

Внешнеторговый дефицит Турции за указанный период вырос на 54,2 процента — до 5,761 миллиарда долларов.

Соотношение экспорта и импорта в феврале составило 69,6 процента, а в феврале 2017 года — 76,4 процента.