Telegram привлек еще $850 млн в ходе второго раунда предпродаж перед ICO

Мессенджер Telegram привлек еще 850 миллионов долларов в ходе второго раунда закрытых предпродаж (pre-sale) токенов будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), следует из отчета компании перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Согласно документам, компания привлекла инвестиции от 94 инвесторов.



В феврале Telegram в рамках первого этапа предпродаж уже привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Таким образом, общая сумма собранных Telegram на проект развития своей блокчейн-платформы TON средств составляет 1,7 миллиарда долларов.



В документе указывается, что собранные средства будут использованы для разработки блокчейн-платформы TON, обслуживания самого мессенджера Telegram и для других целей. Отмечается также, что эмитент токенов может организовать еще одно или несколько размещений токенов.



Днем ранее в Telegram произошел массовый сбой работы, который затронул пользователей по всему миру. Проблемы с подключением наблюдались в приложении и веб-версии мессенджера. Компания подтвердила сбой в работе для пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ и восстановила работу спустя примерно три часа. Как позднее пояснил в твиттере основатель мессенджера Павел Дуров, сбой возник из-за отключения электричества в дата-центре компании.



По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.