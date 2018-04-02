АЭС «Аккую» — знаковый проект для Турции и России, заявил Новак

Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в этом году — Эрдоган

Министр энергетики России Александр Новак назвал знаковым проектом строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.

В интервью Агентству Анадолу (АА) глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прокомментировал уровень связей между двумя странами в энергетической сфере.

Министр напомнил, что «Аккую» станет первой АЭС в Турции.

«Четыре блока по 1200 мегаватт, первый блок планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, к столетию со дня образования Турецкой Республики. Конечно, это создаёт серьёзный график скорости строительства станции в соответствии со всеми нормативами безопасности, правилами строительства и так далее», — рассказал Новак.

По его словам, текущее состояние работ в рамках проекта соответствует планам по строительству.

Министр поблагодарил турецких партнеров за присвоение проекту АЭС «Аккую» статуса «стратегических инвестиций».

«Теперь наша компания ожидает получения разрешения на строительство. Есть подтверждение тому, что такое разрешение будет получено, что даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента», — сказал Новак.

Росатом может продать до 49% акций АЭС «Аккую»

Проект реализуется в соответствии с межправсоглашением, и инвестор в лице Росатома имеет возможность продать до 49 процентов акций этого проекта, то есть привлечь дополнительных инвесторов. Сейчас такая работа проводится, сообщил министр.

Глава ведомства выразил заинтересованность в том, чтобы «в первую очередь это были турецкие инвесторы, которые бы приняли участие в инвестициях, строительстве и последующей эксплуатации этой станции».

Новак также прокомментировал тему запланированного на ближайшие дни визита президента России Владимира Путина в Анкару, в ходе которого состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня (ССВУ).

По его словам, ССВУ — орган, который является очень важным с точки зрения принятия решений о развитии сотрудничества между двумя странами в области торгово-экономических отношений, по реализации крупных проектов.

«Думаю, будут подведены итоги работы за 2017 год, намечены основные направления работы на текущий год и среднесрочную перспективу. Конечно, по итогам прошлого года можно отметить очень позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Торговый оборот вырос более чем на 40 процентов», — заявил Новак.

Россия и Турция ещё не вышли на целевые показатели экономического сотрудничества

Министр сообщил, что стороны еще не вышли на целевые показатели, которые наметили лидеры двух стран, но, тем не менее, быстро двигаются к этому.

«По итогам января 2018 года торговый оборот вырос к прошлому году ещё на 60 процентов. Это очень хороший показатель. Идёт снятие ограничений, либерализация торговли по всем направлениям, увеличивается экспорт, импорт товаров», — сказал Новак.

По его словам, важной является реализация таких крупных проектов, как строительство АЭС «Аккую» и газопровода по дну Чёрного моря.

«Мы, конечно, уделяем особое внимание именно реализации этих крупных проектов», — добавил он.

Рассматривается несколько маршрутов поставок газа по «Турецкому потоку»

При этом министр отметил важное значение создания инфраструктуры под строительство второй нитки сухопутного участка проекта «Турецкий поток».

По его словам, на данный момент «Газпром» ведёт различные коммерческие переговоры с покупателями газа, со странами, в которых также принимает участие Минэнерго России. «Мы также в контакте с Еврокомиссией, поэтому думаю, что будет выбран наиболее эффективный вариант для поставок газа», — сказал Новак.

«Идёт нормальный переговорный процесс, мы считаем, что все это должно происходить в рамках европейского законодательства, в рамках тех законов и той нормативной базы, которые никоим образом не создают проблем и не ущемляют интересы как производителей, поставщиков, так и потребителей», - добавил министр.

Глава ведомства отметил, что «сегодня интерес к проекту «Турецкий поток» проявляют страны Юго-Восточной Европы. При этом рассматривается несколько маршрутов поставок газа: через Италию, Грецию, а также Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию.

Москва заканчивает снятие всех ограничений

Сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии далее затронул тему ограничений в отношениях двух стран.

«У нас очень много сфер взаимоотношений. Сельское хозяйство, безусловно, - одно из ключевых направлений развития. Здесь практически мы заканчиваем снятие всех ограничений, и осталось немного тех позиций, которые ещё требуют дополнительных решений. В частности, мы ожидаем принятия нашими турецкими партнёрами решения о разрешении поставок говядины, птицы, баранины в Турецкую Республику, и уже наши два предприятия прошли соответствующую проверку. Ожидаем принятия решения по этим предприятиям. В свою очередь, пятого марта нами было принято решение о полной либерализации и снятии всех ограничений на поставки баклажанов, гранатов, тыквы и другой плодоовощной продукции, которые постепенно упрощались», — сказал Новак.

Россия поддерживает постепенное снятие визовых ограничений

Министр также оценил перспективы снятия визовых ограничений с Турции.

«Безусловно, мы поддерживаем постепенное снятие визовых ограничений. Ожидаем обратной реакции. Мы поддерживаем снятие визовых ограничений в части служебных паспортов, в части упрощения получения виз для предпринимателей, а также для водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы из Турции в Россию и из России в Турцию. Это то, что уже на сегодняшний день может быть сделано. Наши предложения были переданы турецким партнёрам. Ожидаем решения турецких партнеров», — заявил Новак.