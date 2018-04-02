Всемирный банк прогнозирует дальнейший рост экономики Турции

Рост экономики Турции в 2018-2019 годах составит около четырех-пяти процентов, сказал Агентству Анадолу региональный директор Всемирного банка (ВБ) в Турции Йоханес Зут.

Региональный директор напомнил, что после попытки переворота 15 июля 2016 года турецкое правительство для роста инвестиций начало стимулировать частный сектор, что принесло положительные результаты. Поэтому экономика Турции в 2017 году продемонстрировала значительный рост, сказал Зут.

По его словам, ВБ прогнозирует рост экономики Турции в 2018-2019 годах на уровне четырех-пяти процентов. «Но если доходность турецких компаний не вырастет, то ВВП Турции не продемонстрирует рост на уровне прошлого года», — сказал Зут.

По его словам, в будущем в мировой экономике возрастет спрос на высокотехнологичную продукцию, но турецкие компании не уделяют внимания указанной сфере, которая могла бы значительно увеличить их доходность.

Экономика Турции тесно взаимосвязана с европейской и чувствительна к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), сказал региональный директор. «Турция должна уметь управлять стрессом, обусловленным повышением процентных ставок и высокими ценами на нефть. Кроме того, Турция должна поддерживать отношения с ЕС», — сказал Зут.

По его мнению, рост экономики Турции в большей степени зависит от сотрудничества с Европой.

Региональный директор также затронул тему поддержки, оказываемой Турции Всемирным банком. «ВБ принимает активное участие в реализации энергетических проектов в Турции, в том числе проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP). Кроме того, совместно с турецким правительством ведутся работы по расширению газохранилища под озером Туз. Мы сотрудничаем в вопросах передачи и распределения электроэнергии, возобновляемых источников энергии», — сказал Зут.