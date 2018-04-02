Реализация «Турецкого потока» идёт по плану — помощник президента РФ

Реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет в соответствии с графиком, большинство разрешений получено, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идет в соответствии с утверждённым графиком», — сказал.



Он напомнил, что газопровод будет состоять из двух ниток. Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции с ЕС.



Ввод в эксплуатацию обоих ниток планируется к 30 декабря 2019 года.

Ушаков также заявил, что Россия и Турция по итогам работы Совета сотрудничества высшего уровня подпишут ряд документов, в частности, в области связи, а также по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«По итогам (Совета — ред.) имеется в виду подписать ряд двусторонних документов. Пять документов сейчас согласовано. Это меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий… меморандум о сотрудничестве в области социальной политики, прав женщин, семьи и детей, межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта и также два соглашения по линии РФПИ», — сказал он.