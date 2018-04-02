Турция выдала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», сообщает в понедельник Агентство Анадолу.



Отмечается, что проект АЭС, который реализует Росатом, был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.



Ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» пройдет во вторник с участием президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.



Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+", соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.



«Аккую» - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.