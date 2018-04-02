Турция стремится увеличить спрос иностранцев на недвижимость

Турция намерена довести продажи недвижимости иностранцам до 7-8 миллиардов долларов США в 2018 году. Об этом Агентству Анадолу заявил глава Совета директоров турецкой Ассоциации недвижимости инвестиционных компаний (GYODER) Фейзуллах Йетгин.

По его словам, в настоящее время показатель продаж недвижимости иностранцам находится на уровне 4,6 миллиарда долларов в год.

У Турции есть большой потенциал в сфере продаж недвижимости иностранцам, но он недостаточно оценен, подчеркнул Йетгин.

«В настоящее время в этом направлении ведутся работы, предпринимаются некоторые инициативы. После того, как власти Турции упростили процедуру приобретения недвижимости иностранцами (были сняты ограничения на продажу турецкой недвижимости гражданам ряда стран), иностранные инвесторы могут получить прописку в стране. Кроме того, иностранцы, которые приобрели недвижимость на один миллион долларов, могут получить постоянный вид на жительство, а далее — гражданство Турции», — заявил он.

Но представители сектора посчитали сумму в один миллион долларов завышенной и обратились к вышестоящим инстанциям с требованием понизить ее, к примеру, до 300 тысяч долларов, рассказал Йетгин.

«Мы очень надеемся на то, что в законодательство будут внесены необходимые изменения. Тенденции последних четырех-пяти лет говорят о том, что продажи недвижимости растут, что является свидетельством интереса иностранных инвесторов к Турции. Но и эти показатели являются недостаточными. Считаем, что в Турции в краткосрочной перспективе необходимо достичь продаж недвижимости иностранцам на уровне 15-20 миллиардов долларов в год. В Турции есть для этого все необходимые условия, будь то географическое положение или культурная инфраструктура. Есть возможность удовлетворить спрос инвесторов из региона Персидского залива, Великобритании, Нидерландов, Германии и так далее», — добавил Йетгин.

Глава совета директоров GYODER также считает, что рост курса доллара усилит покупательную способность иностранных инвесторов, что создаст конкуренцию на рынке недвижимости.

По его словам, продажи недвижимости иностранцам в какой-то мере можно считать экспортом, который дает возможность покрыть дефицит текущего счета Турции.

«Испания считается одной из ведущих стран по продажам недвижимости иностранцам. Этот показатель в Испании составляет 100-150 миллиардов долларов в год. А в Турции этот показатель находится пока где-то на уровне 4,6 миллиарда долларов в год. Это очень низкий показатель для такой страны, как Турция, которая обладает огромным потенциалом с точки зрения культурного туризма и истории. Мы планируем довести продажи недвижимости до 15-20 миллиардов долларов в год. Надеюсь, что в этом году удастся достичь показателя в семь-восемь миллиардов долларов», — сказал Йетгин.