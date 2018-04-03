АЭС «Аккую» важна для будущего турецко-российских отношений — Эрдоган

Сооружаемая Росатомом в Турции АЭС «Аккую» является грандиозным проектом, важным для российско-турецких отношений, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я вместе с моим дорогим другом Владимиром Путиным приму участие в закладке фундамента АЭС «Аккую». Это грандиозный проект, инвестиции в который составят 20 миллиардов долларов, важен для Турции и будущего турецко-российских отношений», — написал Эрдоган в Twitter.

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+", соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.



«Аккую» - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Межправительственное соглашение Турции и РФ по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в южной провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года.