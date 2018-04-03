Количество туристов в Анталье выросло на 45 процентов в январе-марте 2018

Число иностранных туристов, посетивших Анталью с января по март, выросло на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин.

По его словам, только в марте 2018 года число посетивших Анталью иностранных туристов выросло на 71 процент по сравнению с мартом прошлого года.

«В марте число посетивших Турцию туристов из Германии выросло на 128, из Бельгии — на 104, Великобритании — 71, Израиля — на 120 процентов по сравнению с мартом прошлого года. Туристы из Европы вновь возвращаются в Турцию. По всей видимости, пик посещаемости туристами Антальи придется на 2018 год», — сказал Четин.

По мнению главы палаты, необходимо защищать историю, традиции и архитектуру Антальи.

«Анталья — город, который принадлежит всей Турции. Это город, красоту которого мы раскрываем всему миру, которым гордимся. Каждый житель Антальи должен охранять достопримечательности города и вносить вклад в его развитие», — сказал Четин.