Таджикистан возобновил поставку электроэнергии в Узбекистан

Таджикистан начал передачу электроэнергии в Узбекистан после девятилетнего перерыва.

Линия электропередачи (ЛЭП) от таджикской подстанции «Регар» до узбекской подстанции «Гульча» была задействована вечером второго апреля, сообщили в правительстве Таджикистана.

Экспорт электроэнергии составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год. Узбекистан заплатит за киловатт-час электроэнергии два цента в теплое и 2,5 цента — в холодное время года.

Передача электроэнергии между двумя странами была прекращена после выхода Таджикистана из Объединенной энергосистемы Центральной Азии в 2009 году.

В последнее время достигнут значительный прогресс в двусторонних отношениях Узбекистана и Таджикистана. Обе страны приняли решения о возобновлении работы КПП на таджикско-узбекской границе, введении безвизового режима сроком до 30 дней. Таджикистан и Узбекистан также восстановили авиасообщение после 25-летнего перерыва.