Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую»

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Во время торжественной церемонии Эрдоган заявил, что запуск строительства «Аккую» является историческим моментом и с точки зрения развития Турции, и в плане сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена и далее углублять сотрудничество с Россией по региональным вопросам.

Он отметил, что с вводом в строй первого реактора АЭС в 2023 году Турция войдет в семью стран, использующих ядерную энергию в мирных целях. Это событие будет иметь особое значение, поскольку совпадет со 100-летней годовщиной создания Турецкой Республики, подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция реализует различные стратегические проекты с Россией, а покупка ЗРК С-400, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» — только некоторые из них.

В свою очередь Путин заявил, что значимость строительства «Аккую» в Турции трудно переоценить, ведь электростанция станет основой создания атомной отрасли в республике.

«Успешная реализация проекта АЭС «Аккую» станет символом динамичного развития партнёрства между Турцией и Россией, российско-турецкой дружбы», — сказал Путин.



Согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам.



Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов США.