Украина и Турция добавляют новые направления авиарейсов

Украина и Турция достигли договоренности об увеличении в два раза числа авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса и определили новые направления, сообщает Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM).

Накануне представители SHGM и Управления гражданской авиации Украины провели встречу в Анкаре, в ходе которой обсудили вопрос увеличения числа авиарейсов между двумя странами.

В рамках встречи, на которой председательствовали замглавы Главного управления гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин и замглавы Управления гражданской авиации Украины Сергей Коршук, обсуждались текущие проблемы, связанные с частотой полетов и ограничениями авиаперевозчиков.

По итогам встречи между двумя ведомствами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает двукратное увеличение числа авиарейсов Стамбул-Одесса (с 14 до 28). Кроме того, достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.