Mail.Ru Group и «Мегафон» инвестируют $26 миллионов в «Сити-Мобил»

Mail.Ru Group и «Мегафон» инвестируют в онлайн-агрегатор такси «Сити-Мобил» 14 миллионов долларов и до 12 миллионов долларов соответственно, получив в компании 31% и 26%, сообщили компании.



Всего «Сити-Мобил» рассчитывает привлечь до 35 миллионов долларов инвестиций.



«Сити-Мобил», московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 миллионов долларов. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group, «Мегафон» примет участие в этом раунде путем приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал «Сити-Мобила». Общий объем инвестиций «Мегафона» в «Сити-Мобил» составит приблизительно 14 миллионов долларов, а доля владения может достичь 31%. «Мегафон» не будет консолидировать данное приобретение», — говорится в сообщении «Мегафона».



Mail.Ru Group, в свою очередь, инвестирует в «Сити-Мобил» до 12 миллионов долларов и получит миноритарную долю в размере около 26%. Mail.Ru Group также не будет консолидировать компанию.



«Сити-Мобил» начал работу как офлайн-сервис заказа такси. Недавно компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте: на данный момент более 65% поездок заказывают через приложение.