Безработица в США осталась на уровне 4,1%, несмотря на прогнозируемое падение

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте увеличилось на 103 тысячи. Об этом в пятницу сообщило Бюро статистики труда США.

Прогнозы экономистов оказались неверными, так как они считали, что работодатели добавили 185 тысяч рабочих мест в прошлом месяце.

В целом рост количества рабочих мест в марте оказался самым низким за последние шесть месяцев.

Уровень безработицы экономисты также предсказали неправильно. Безработица в США осталась на уровне 4,1 процента, в то время как прогнозы заверяли, что она упадёт до 4 процентов.

Исходя из данных, большинство рабочих мест было создано в производстве, здравоохранении и горнодобывающей промышленности.