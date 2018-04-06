ЕС и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2»

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2», однако о санкциях речи не идет, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.



«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сказал Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что, тем не менее, «о санкциях речи идти не может».



По его словам, на сегодня ЕК рассматривает два пути дальнейших действий, «не больше и не меньше».



Первый из этих путей предусматривает «предоставление мандата на проведение переговоров с РФ по «Северному потоку», второй — внесение изменений в газовую директиву ЕС, чтобы распространить требования этой директивы на все газовые трубопроводы, в том числе на трубопроводы из третьих стран». Он сообщил, что на сегодня за это предложение уже проголосовал Европейский парламент и теперь в Европейском совете идут обсуждения, какие именно изменения вносить в эту директиву.



Он добавил, что ЕК будет добиваться того, чтобы «Северный поток — 2» соответствовал таким принципам европейского законодательства как «прозрачность», «недискриминационность», определенной мерой «разделение», а также «возможность доступа третьих сторон к сети».



В свою очередь, глава минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что «Северный поток — 2» не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу и ничего общего с экономикой: «Это чисто политический проект, который направлен против Украины».