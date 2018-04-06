Критиковать строительство АЭС в Турции — невежество, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о недопустимости критики шагов Анкары по развитию программы мирного атома.

Чавушоглу прокомментировал журналистам в Баку тему реализации проекта первой в Турции атомной электростанции — «Аккую», церемония закладки фундамента которой прошла на днях с участием президентов Турции и России.

«После ввода в эксплуатацию АЭС «Аккую» обеспечит до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии. Безусловно, этого недостаточно. Турецкая экономика развивается. Мы обсуждаем с японскими компаниями проект строительства второй АЭС — «Синоп». АЭС функционируют по всему миру. Это я говорю тем, кто не может отличить АЭС от ядерного оружия», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает против ядерного оружия в целом и считает недопустимыми утверждения о том, что оружием массового поражения могут обладать лишь определенные страны.

«Выступать против строительства АЭС — это невежество», — подчеркнул министр.