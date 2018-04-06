Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России

Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд об «ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram» в России, говорится в сообщении ведомства.



«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — сообщает служба.



В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что иск туда пока не поступил.

В свою очередь, позиция Telegram по спору с российскими властями остается прежней — мессенджер считает их требования незаконными, заявили юристы компании.



В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозилось подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.



В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что ведомство не получало официального ответа Telegram.