Россия может сама построить АЭС «Аккую» в Турции — министр энергетики Новак

Привлечение соинвестора в проект по строительству с участием России АЭС «Аккую» в Турции является возможностью, а не обязательством, проектная компания «Аккую Нуклеар» может сама построить эту атомную электростанцию, проект окупаемый, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.



«Не найдут партнеров, значит, будет построено «Аккую Нуклеар». Значит, будут привлекаться средства «Аккую Нуклеар». Это же проект окупаемый, экономически эффективный и в него заходят инвесторы, имея в виду, в том числе, и понимание по продаже электроэнергии, по тарифам, по стоимости. Он долгосрочный, окупаемый проект», — ответил Новак на вопрос о том, что будет, если не найдут соинвестора и есть ли критическое время, к которому партнер должен быть найден.



«Если не будет найден партнер, значит, проект будет реализован этой компанией. Это (соинвестор — ред.) не обязательное условие реализации проекта, это возможность. И сейчас в рамках возможности, записанной в межправсоглашении 2010 года, просто идет поиск партнера. Никакой критической даты в этом смысле нет», — подчеркнул министр.



По информации на сайте «Аккую Нуклеар», 74,915% акций компании принадлежит АО «Русатом Энерго Интернешнл», 21,948% - «Росэнергоатому», 2,267% - «Атомстройэкспорту», по 0,025% - «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонту» (все входят в «Росатом») и 0,82% - «Интер РАО».



«Аккую Нуклеар» приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию и эксплуатации АЭС. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, у российской стороны останется не менее 51%. В конце марта глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация считает маловероятным заключение в 2018 году сделки по вхождению инвесторов в проект «Аккую», она может состояться в 2019 году.

Новак также заявил, что Россия со временем будет претендовать на возможность строительства новых атомных энергоблоков в Турции, если Анкара расширит планы по развитию у себя атомной генерации.



«Конечно, мы будем претендовать, если они захотят еще увеличить объемы станций. Если они (турецкая сторона — ред.) будут еще, наверное, какие-то ставить перед собой задачи, конечно, мы будем участвовать в этом, я думаю», — сказал Новак.



Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС «Аккую» состоялась во вторник. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом по блоку каждый год, напомнил Новак.