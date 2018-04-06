43 миллиона человек использовали аэропорты Турции в первом квартале 2018

Пассажиропоток в аэропортах Турции вырос в первом квартале 2018 года на 21,5 процента по сравнению с 2017 годом — до 43,123 миллиона.

Как сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI), в марте пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 16,1 процента, международных — на 23,7 процента по сравнению с прошлым годом.

В Турции в марте на внутренних линиях было реализовано 74.867 авиарейсов, что на 5,7 процента больше, чем в 2017 году.

На международных линиях было реализовано 41.182 авиарейса, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Число беспосадочных перелетов (overflight) в Турции в марте 2018 года выросло на 17,2 процента по сравнению с прошлым годом, составив 35.977.

Общее число рейсов, в том числе беспосадочных перелетов (overflight), выросло на 9,4 процента — до 152.046.

В марте 2018 года пассажиропоток в аэропортах Турции на внутренних рейсах вырос на 16,1 процента — до 9,541 миллиона, на международных — на 23,7 процента — до 5,747 миллиона.

Таким образом, пассажиропоток в аэропортах Турции в марте в целом вырос на 18,5 процента по сравнению с 2017 годом, составив 15,306 миллиона.

Грузовые авиаперевозки в марте на внутренних линиях выросли на 13 процентов — до 66.275 тонн, на международных рейсах — на 22,1 процента — до 21.627 тонн. В целом этот показатель вырос на 19,8 процента - до 282.302 тонн.