Воздушно-космические силы России в 2018 году получат три новых полка С-400

Три новых полка системы противовоздушной обороны С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году, сообщили в Минобороны РФ.



«На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году», — сообщили в министерстве обороны.



С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.