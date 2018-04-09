Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2016 года

Курс евро обновляет многолетние максимумы против рубля на фоне отыгрывания геополитических рисков, а также укрепления на международном валютном рынке форекс, при этом доллар старается закрепиться выше 60 рублей.



Курс доллара расчетами «завтра» на 15.14 мск растет на 2,06 рубля — до 60,23 рубля, курс евро — на 2,74 рубля — до 74,12 рубля, уже поднимался в ходе торгов до 74,19 рубля, следует из данных Московской биржи.



Курс евро на форексе торговался на уровне 1,23 доллара против 1,2277 доллара на закрытие предыдущих торгов.