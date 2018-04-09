Россия заподозрила армянских производителей в реэкспорте турецких помидоров

Россельхознадзор с 11 апреля проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции, сообщает ведомство по итогам переговоров с государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении.



«Российская сторона выразила обеспокоенность, что в настоящее время в республике Армения сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики Армения … Стороны договорились о проведении проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов с 11 апреля», — говорится в сообщении.



По данным российского ведомства, на рынок РФ томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.



Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в РФ свидетельствует о их возможном реэкспорте армянской стороной, в том числе турецкого происхождения, отмечает служба.



Для прояснения ситуации с поставками томатов из Армении в РФ Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов и об объемах выращивания и местах производства данной продукции в 2018 году. Она будет предоставлена ведомству 10 апреля.

В то же время, Россельхознадзор отметил значительную активизацию попыток незаконного ввоза в РФ турецких помидоров из Беларуси.



«Россельхознадзор отмечает значительное увеличение попыток незаконного ввоза томатов из неаттестованных для поставок в Российскую Федерацию предприятий Турции. Так, за три месяца 2018 года пресечен ввоз 23 партий турецких томатов, поставляемых из Республики Беларусь с поддельными фитосанитарными сопроводительными документами», — говорится в сообщении.



По данным службы, уничтожены 454 тонны незаконно ввезенных томатов.



Также отмечается, что незаконный оборот растениеводческой продукции на внутреннем рынке способен оказывать существенное негативное влияние на развитие легального бизнеса.