Турецкая лира обновила исторический антирекорд

Курсы доллара США и евро обновили исторические максимумы по отношению к турецкой лире, поднявшись выше отметки в 4,07 и 5,00 лир, соответственно.

Снижение стоимости лиры происходит на фоне волатильности мирового рынка из-за взаимного введения пошлин между США и Китаем, а также новыми санкциями Вашингтона против России.

В конце марта США ввели дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий, временно исключив из списка Аргентину, Австралию, Бразилию, Южную Корею и страны Европейского союза, но не Турцию.

В последние месяцы падение лиры было также связано с уровнем инфляции в стране b растущим дефицитом текущего счета.