В России хотят создать офшоры из-за новых санкций США — источники

Власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ.



По данным издания, законопроект разработан Минэкономразвития, сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию. Представитель правительства Калининграда подтвердил газете обсуждение идеи. Один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили. Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался от комментариев, в Минфине и Минвостокразвития не ответили на запросы газеты.



Как отмечают источники, желающие вернуть деньги в РФ смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в РФ с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов, подтвердил представитель Минэкономразвития. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, пишет издание.



Такой статус дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать (например, об участниках, менеджменте), сообщил газете представитель Минэкономразвития. Также вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами РФ, налогами не облагаются.



Также обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил, например отмена валютных ограничений, возможность рассчитываться в валюте, а также исключения из правил работы образовательных и медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги. Кроме того, обсуждается возможность освобождения таких компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний. Получить особый статус смогут только резиденты специальных районов, но, возможно, часть предложений будет перенесена на всю страну после эксперимента.