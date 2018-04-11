Рост экономики Турции превысил ожидания в первой четверти 2018 — министр

Рост экономики Турции в первой четверти 2018 года превысил ожидания, сообщил в среду министр экономики Нихат Зейбекчи.

По расчётам Зейбекчи, объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны вырос более чем на 7 процентов за период с января по март этого года.

Министр добавил, что экономика Турции возможно увеличится более чем на 6 процентов в 2018 году.

В 2017 году Турция достигла рекордного роста экономики на уровне 7,4 процента, что позвонлило стране занять первое место по экономическому росту среди стран G20.

Комментируя продолжающееся падение курса турецкой лиры по отношению к доллару США и евро, министр отметил, что настоящий курс «не отражает реальность».

Курсы доллара США и евро в среду обновили исторические максимумы по отношению к турецкой лире, поднявшись выше отметки в 4,16 и 5,18 лир, соответственно.