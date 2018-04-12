Количество российских туристов в Турции вырастет на 20% в 2018

Турция прогнозирует рост турпотока из России на 20 процентов в 2018 году, сказал глава Союза отельеров Турции (TÜROB) Тимур Баиндыр.

Турцию в 2017 году посетили 4,7 миллиона российских туристов, сказал глава TÜROB.

По его словам, Турция в прошлом году стала лидером среди стран, которые российские туристы выбрали для отдыха.

Глава союза сообщил, что раннее бронирование туров в период с 30 апреля по девятое мая выросло на 102 процента по сравнению с 2017 годом.

По уровню популярности у российских туристов Стамбул поднялся с 16 на восьмое место, сказал Баиндыр.

По словам главы TÜROB, из общего числа россиян 89 процентов посетили Турцию в туристических целях, 5,8 процента — личных целях, три процента — в интересах бизнеса.

Будущий год объявлен Перекрестным годом культуры и туризма России и Турции, что нужно рассматривать в качестве возможности укрепления позиций на российском рынке, сказал Баиндыр.