Кувейтские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут из-за угроз Трампа

Кувейтские авиалинии Kuweit Airwais приостановили выполнение рейсов в Бейрут в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести удары по соседней с Ливаном Сирии.



«Принято решение приостановить выполнение рейсов в Бейрут с четверга 12 апреля», — говорится в сообщении компании в Twitter.



В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.



Кувейтские авиалинии просят отнестись с пониманием к этому решению, принятому в соответствии с требованиями безопасности, и обещают незамедлительно уведомить об изменении ситуации.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») 11 апреля предупредила авиакомпании о возможности нанесения авиаударов по Сирии.

«Евроконтроль» рекомендовал всем авиакомпаниям усилить контроль над полетами в Восточном Средиземноморье из-за возможного нанесения ударов ракетами "воздух-земля" и крылатыми ракетами и сбоев в работе навигационного оборудования.

Президент США Дональда Трамп заявил, что обсуждаются все варианты ответов на действия режима Башара Асада, в том числе военные шаги.

Ранее жертвами химической атаки на населенный пункт Дума в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 78 мирных жителей. Представители Сил гражданской обороны Думы сообщили о применении бомб с отравляющим газом в последнем районе пригорода сирийской столицы, подконтрольном противникам режима Башара Асада.