В Турции ожидают доход от туризма на уровне 27 миллиардов долларов

В 2018 году Турция ожидает от сферы туризма доход в размере 27 миллиардов долларов, сообщил министр развития страны Лютфи Эльван в провинции Невшехир.

Эльван напомнил, что в 2017 году доход от сферы в Турции составил 22,5 миллиардов долларов.

Министр привлек внимание к показателям роста числа туристов, посетивших Турцию в первые три месяца текущего года.

Учитывая позитивную тенденцию начала 2018 года, можно с уверенностью констатировать, что поставленные цели вполне достижимы, сказал министр.

Глава Минразвития Турции подчеркнул, что турецкая экономика сильна, а все структуры, ответственные за экономическую ситуацию в стране работают с полной отдачей сил.

Эльван напомнил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, озвученные рядом экспертов в 2016 году, экономика Турции продолжила рост. «В первом квартале объем экспорта повысился на 9 процента, достигнув уровня 160 млрд долларов. В доходах от туризма также ждем серьезного роста», — сказал Эльван.