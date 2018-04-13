Контракт на 48 российских вертолётов Ми-17В-5 для Индии согласован

Контракт на поставку Индии 48 российских вертолётов Ми-17В-5 полностью согласован, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.



«Контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован. Ожидаем окончательного решения руководства Индии о его подписании. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.



О том, что Россия планирует до конца 2017 года заключить контракт на поставку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 Индии и начать его исполнение в 2018 году, заявлял гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Позднее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что надеется на подписание контракта в 2018 году.

Россия также собирается участвовать в тендере на поставку Индии легких истребителей и будет предлагать новый самолет МиГ-35, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.



«Нас очень удовлетворяет то, что индийцам нужен самолет с двумя двигателями… Поэтому мы готовы участвовать в этом тендере, и я считаю, что у нас в этом плане хорошие перспективы», — сказал он на выставке Defexpo-2018.



МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха. Бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.



Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.