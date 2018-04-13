Суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно

Таганский суд Москвы в пятницу разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.



Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Они также заявиди, что планируют обжаловать решение суда.

«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — сообщает Роскомнадзор.

Ранее представители Telegram заявили, что до сих пор не получили ни текст иска Роскомнадзора, добивающегося блокировки мессенджера, ни другие документы по делу. Об этом сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

Telegram ставят в вину то, что он не предоставил ФСБ ключи, необходимые для расшифровки сообщений пользователей.



«У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор», — сказал юрист.



По его словам, «ни наш доверитель, ни адвокаты «Международной агоры» так и не получили ни этот иск, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию». О том, что к процессу привлечена ФСБ РФ, адвокаты, по их словам, узнали из СМИ.



Именно поэтому адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить слушание и предоставить документы, пояснил Колбасин.

Telegram является одним из распространенных приложений для обмена мгновенными сообщениями.

Число активных пользователей Telegram достигает 100 миллионов человек в месяц.