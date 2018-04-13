Товарооборот между РФ и КНР в первом квартале 2018 года вырос на 28,2 процента

Товарооборот между Россией и Китаем за три месяца 2018 года вырос на 28,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.



Общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала текущего составил 23,06 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 23,7 процентов и составил 10,28 миллиарда долларов, а импорт из России — на 32 процента, составив 12,78 миллиарда долларов.



Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8 процентов по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8 процентов — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7 процентов, до 41,2 миллиарда долларов.