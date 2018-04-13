Юристы Telegram до сих пор «в глаза не видели» иск о блокировке

Представители Telegram до сих пор не получили ни текст иска Роскомнадзора, добивающегося блокировки мессенджера, ни другие документы по делу, сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.



Между тем уже сейчас начинается рассмотрение иска по существу. Telegram ставят в вину то, что он не предоставил ФСБ ключи, необходимые для расшифровки сообщений пользователей.



«У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор», — сказал юрист.



По его словам, «ни наш доверитель, ни адвокаты «Международной агоры» так и не получили ни этот иск, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию». О том, что к процессу привлечена ФСБ РФ, адвокаты, по их словам, узнали из СМИ.



Именно поэтому адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить слушание и предоставить документы, пояснил Колбасин.