Turkish Airlines летом увеличивает количество рейсов из Сочи до 7 в неделю

Turkish Airlines с 4 июня увеличивает количество рейсов из Стамбула в Сочи до семи с прежних пяти отправлений в неделю, сообщает компания в понедельник.



«Авиакомпания Turkish Airlines, летающая в наибольшее количество городов России среди иностранных перевозчиков, с 4 июня 2018 года увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Стамбула в Сочи с пяти до семи раз в неделю», — говорится в сообщении.



Таким образом, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям рейс TK295 будет вылетать из Стамбула в 1.05 по местному времени и прилетать в Сочи в 2.40, рейс TK296 вылетать из Сочи в 4.00 и прилетать в Стамбул в 6.00. А по вторникам и субботам рейс TK295 будет вылетать из Стамбула в 1.20 и прилетать в Сочи в 2.55, TK296 — вылетать из Сочи в 4.15 и прилетать в Стамбул в 6.15.



На данный момент в маршрутную сеть Turkish Airlines в России также входят Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань и Самара.



В сентябре вице-президент авиакомпании по связям с общественностью Яхья Устюн рассказывал РИА Новости, что Turkish Airlines намерена в 2018 году увеличить число выполняемых в РФ рейсов, в частности в Ростов и Сочи.