ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос на 6,8%

ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось значительно лучше официального прогноза и несколько выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.



«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8 процента годовых», — говорится в распространенном во вторник докладе.



Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале до 6,7 процента с 6,8 в четвертом квартале 2017 года.



Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5 процента. По итогам 2017 года, темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9 процента против 6,7 в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5 процента.



Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это «новой нормой», которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.