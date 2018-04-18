Турция разрабатывает подводный боевой дрон в виде ската

Турецкая оборонная компания Albayrak разрабатывает подводный дрон, имитирующий форму ската и способный доставлять мины для атаки на корабли противника, говорится в полученном в среду РИА Новости заявлении компании.



«Наши ученые разрабатывают полностью отечественный морской дрон, не имеющий аналогов в мире. Его особенность в том, что он полностью повторяет вид и размеры ската. Средство управляется с помощью акустических волн, аналогичных тем, которые используют киты и дельфины. Оно спроектировано как наблюдательное, однако может быть использовано и как боевое. При этом, в случае необходимости нападения на подлодку или военное судно, дрон может доставить к нему мину и взорвать ее», — говорится в сообщении.



Производитель отмечает, что дрон получил название Wattozz (от vatoz — скат по-турецки). Он покрыт силиконом и внешне не отличается от живого ската, имитируя его движения. «Средство может имитировать состояние сна, переходя в неподвижный режим. Оно окрашено специальной краской, поглощающей сигналы, и может оставаться недосягаемым для радаров», — сообщила компания.