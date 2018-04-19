Общее состояние богатейших бизнесменов РФ в 2017 выросло на $25 миллиардов – Forbes

Совокупное состояние двухсот богатейших российских предпринимателей в 2017 году выросло на 5,4 процента, или на 25 миллиардов долларов — до 485 миллиардов долларов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106, сообщается на сайте Forbes.



«Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на 25 миллиардов долларов, до 485 миллиардов долларов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне — 500 миллионов долларов, а «входной билет» в первую десятку подорожал до 12,5 миллиарда долларов (год назад — 12,4 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.



Как и годом ранее, лучшие результаты показали металлурги. Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Лисин занимает первое место рейтинга уже в третий раз. Ранее он был лидером два года подряд — в 2010 и 2011 годах с состоянием 15,8 миллиарда долларов и 24 миллиарда долларов соответственно. Он также оказался самым стабильно богатым. Среднее состояние Лисина с 2004 по 2018 год составило 14 миллиардов долларов.



Второе место досталось основному бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову — 18,7 миллиарда долларов. В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), акционер «Русала» Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда долларов) и основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов. При этом, хотя «Металлоинвест» вырос в цене, состояние Усманова сократилось на 2,7 миллиарда долларов из-за снижения оценки других его активов, в частности, телекоммуникационного холдинга, отмечает Forbes.



Состояние прошлогоднего лидера, совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона, уменьшилось на 400 миллионов долларов — до 18 миллиардов долларов. Он занял в рейтинге третье место. Состояние партнера Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку» Геннадия Тимченко осталось на прежнем уровне — 16 миллиардов долларов.



Состояние крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова выросло на 1,9 миллиарда долларов — до 16,4 миллиарда долларов, владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко — на 2,3 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда долларов, основного владельца LetterOne и «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на 700 миллионов долларов, до 15,1 миллиарда долларов.