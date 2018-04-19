Турция не против перехода на расчёты с Азербайджаном в нацвалютах – министр

Турция не видит препятствий для перехода на расчёты с Азербайджаном в национальных валютах, сказал министр экономики Нихат Зейбекчи.



«К сожалению, мы уже видели, какое негативное влияние валютные колебания оказывали на наши экономики. Мы полагаем, что торговые расчёты в турецких лирах и азербайджанских манатах были бы наиболее эффективным методом для избавления от ущерба, который валютные колебания могут нанести экономике наших стран», — приводит слова министра агентство Trend.



По мнению Зейбекчи, соответствующее соглашение могло бы ускорить процесс перехода на расчеты в национальных валютах.



По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8%. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).