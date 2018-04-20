Досрочные выборы в Турции могут повысить уверенность рынка — МВФ

Досрочные выборы в Турции могут дать рынку большую предсказуемость, заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон в рамках конференции на «Весенней встрече» Фонда.



«После периода нестабильности из-за переворота турецкая экономика начала бурный рост. Реакция властей была понимаема. Наши рекомендации были восприняты. Возможно, ранние выборы могут повысить уверенность рынка. Позвольте мне остановиться на этом», — сказал он.



В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.