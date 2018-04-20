Турция стремится увеличить товарооборот с Казахстаном до $10 миллиардов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным увеличить товарооборот с Казахстаном до 10 миллиардов долларов США, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.



В ходе визита в Турцию министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с президентом страны.

«Эрдоган выразил уверенность в том, что планируемое в Анкаре заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством лидеров двух государств придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер также отметил, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии и в этой связи предложил поставить новую цель увеличения товарооборота до 10 миллиардов долларов.

По данным МИД Казахстана, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос на 28% и составил 1,9 миллиардов долларов.

Эрдогана также отметил значение проходящего при поддержке казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева астанинского процесса по Сирии, который, по его мнению, повысил авторитет Казахстана на мировой арене.

«По словам Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля. Турецкий лидер также поблагодарил Назарбаева за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа», — добавили в МИД.

Как информировали в ведомстве, глава МИД Казахстана передал турецкому лидеру приветствие и наилучшие пожелания от имени президента республики Нурсултана Назарбаева. Как отметил Абдрахманов, в Казахстане особо отмечают роль Эрдогана в укреплении казахстанско-турецкого стратегического сотрудничества.

На переговорах Эрдогана и Абдрахманова в Анкаре обсуждается, в частности, предстоящий официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию летом этого года.