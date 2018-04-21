Биткоин снова набирает обороты, достигнув $9,000 за единицу

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в субботу утром дорожает, достигая цены в 9, 000 долларов США за единицу, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщается, стоимость криптовалюты увеличилась на 6 процентов за последние сутки, достигнув максимума за прошедший месяц.

В пятницу альтернативные криптовалюты также дорожали: Ethereum — на 7,5 процента, а Ripple — на 19 процентов.

«Альткоины по-прежнему растут быстрее, в ТОП10 Ripple, EOS, Bitcoin Cash и IOTA прибавляют от 10 до 18%», — прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.