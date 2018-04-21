Нацфонды Турции и РФ инвестируют в совместные проекты

Целью создания Турецко-российского инвестиционного фонда является укрепление экономических отношений между двумя странами и увеличение потока инвестиций. Об этом сказал Агентству Анадолу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Инвестиционные фонды играют важную роль в деле привлечения в страны инвестиций, необходимых для экономического роста, сказал глава РФПИ.

По его словам, инвестируя в перспективные компании, инфраструктурные проекты и социальные инициативы, фонды могут оказывать позитивное влияние на экономику страны, как на региональном, так и на глобальном уровне.

«Экономические связи способствуют налаживанию или укреплению политических отношений между странами. В этой связи инвестиционные фонды можно назвать своего рода представителями сферы финансовой дипломатии», – сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ со дня своего основания в 2011 году реализовал свыше 50 проектов.

Дмитриев напомнил, что РФПИ инвестировал в эти проекты в целом 1,2 триллиона рублей (около 20 миллиардов долларов) и привлек в экономику России иностранные инвестиции в размере 30 миллиардов долларов.

По словам главы РФПИ, созданный в 2017 году Турецко-российский инвестиционный фонд нацелен на укрепление экономических отношений между двумя странами и увеличение потока инвестиций.

«РФПИ и Фонд национального благосостояния Турции намерены инвестировать по 500 миллионов долларов в проекты, которые послужат реализации указанных целей. Основное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, сферам здравоохранения и информационных технологий», – сказал Дмитриев.