Великобритания потратит 80 млн фунтов на новую систему управления ВВС

Минобороны Великобритании потратит 80 миллионов фунтов стерлингов на новую компьютерную систему управления ВВС, что позволит эффективнее и быстрее выявлять попытки приближения иностранных самолетов к воздушным границам Соединенного Королевства.



«Минобороны инвестирует 80 миллионов фунтов в новую компьютерную систему, которая повысит скорость и точность ВВС. Известная как проект Guardian, новая система поддержит способности раннего обнаружения и быстрого реагирования на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов, которые могут нести угрозу суверенитету Британии, принадлежать террористам или силам, за которыми стоят государства. Новая система заменит действующие, размещенные в Великобритании и на Фолклендских островах», — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении министра обороны страны Гэвина Уильямсона.



Новая система позволит британским пилотам действовать в тесной координации с военно-воздушными силами НАТО, отмечается в документе. Основанная на компьютерной технологии, система будет предоставлять командованию динамическую и меняющуюся в реальном времени картину воздушного пространства у британских границ. Контракт на установку системы по конкурсу выиграла компания IBM.



В заявлении министра дополняется, что с 2013 года истребители британских ВВС 68 раз поднимались в воздух для сопровождения или наблюдения за подозрительными самолетами. Половина этих случаев приходится на вылеты для сопровождения российских самолетов.



«Эти прорывные технологии дадут нашим ВВС преимущество перед быстро меняющимися и постоянно усиливающимися глобальными угрозами», — говорится в заявлении министра.



Британия активно модернизирует вооруженные силы, объясняя необходимость многомиллиардных затрат, в том числе, угрозами от РФ. Нынешний министр обороны, известный своими эпатажными и порой несдержанными выпадами в адрес России, намерен к лету этого года представить большую стратегию перевооружения армии, ВВС и флота.



Ранее, в конце января, Уильямсон объявил о начале завершения работ по сооружению на Шетландских островах нового радара, который, по заявлению министра, позволит Британии и НАТО лучше защититься от исходящей от России угрозы.



Радар, сооружаемый недалеко от авиабазы Saxa Vord на севере Шотландии, должен заработать в ближайшее время. Он предназначен для отслеживания передвижений самолетов к северу от Великобритании. Данные радара будут поступать в центры быстрого реагирования на двух авиабазах в Шотландии и в центральной Англии, а также в гражданские службы управления воздушным движением. На постройку радара потрачено 10 миллионов фунтов стерлингов.



С постройкой радара Шетландские острова вновь будут использованы в качестве рубежа предупреждения на северном фланге НАТО, как это было в 1960-70 годы. Новый радар будет работать автономно, управление им будет вестись удаленно с авиабазы Saxa Vord.