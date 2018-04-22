Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.



Как сообщает Роскомнадзор, компания Google на сегодняшний день не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.



«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Представитель пресс-службы Google заявил, что компания проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в России.



«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», — сказал он.



Ранее пользователи начали жаловаться на работу Google.