Россия разрешит поставки томатов ещё 5 турецких компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 апреля разрешает поставки в РФ томатов ещё пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы ранее в этом месяце, сообщает российское ведомство в понедельник.



Полный список этих компаний опубликован на официальном сайте Россельхознадзора.



«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая республика, с еще пяти предприятий», — говорится в сообщении.



Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.