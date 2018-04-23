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Россия разрешит поставки томатов ещё 5 турецких компаний

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото из архива

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 апреля разрешает поставки в РФ томатов ещё пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы ранее в этом месяце, сообщает российское ведомство в понедельник.

Полный список этих компаний опубликован на официальном сайте Россельхознадзора.

«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая республика, с еще пяти предприятий», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.

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