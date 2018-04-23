Турция — самое популярное летнее направление для отдыха у россиян

Количество российских туристов в Турции вырастет на 20% в 2018

Турция будет представлена на туристической выставке в Китае

Спрос на поездки в Турцию в летний сезон вырос у ряда российских туроператоров в 2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«У некоторых туроператоров Турция показала сумасшедший рост — прирост до двух раз по сравнению с прошлым годом», — сказала она.

По данным АТОР, в топ-5 туристических направлений летнего отдыха у россиян в этом году входят Турция, которая стала лидером рейтинга, Сочи, Греция, Тунис и Испания. Среди популярных направлений также Италия, Болгария и Таиланд. При этом по количеству туристов лидируют Сочи и Краснодарский край.

По словам Ломидзе, у россиян нет сложностей с получением шенгенских виз: «Никаких ограничений нет, не видим динамику по увеличению отказов в визах».

В то же время трудности с получением американских виз заставляет АТОР прогнозировать снижение турпотока из РФ в США.