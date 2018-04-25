Первый международный авиасалон Eurasia Airshow открывается в Анталье

Первый в истории Турецкой Республики Международный авиасалон Eurasia Airshow начинает в среду свою работу и будет проходить на территории аэропорта в Анталье. Мероприятие продлится пять дней, первые трое суток являются бизнес-днями, в которых примут участие представители и делегации крупнейших мировых авиационных компаний. С 28 по 29 апреля авиасалон станет полностью открыт для всех посетителей.

Как ранее заявляли в оргкомитете турецкого авиасалона, руководство Eurasia Airshow ставит перед собой задачу сделать это мероприятие одним из главных событий отрасли наряду с ведущими мировыми выставками Paris Airshow, Farnborough Airshow и Dubai Airshow.

По словам гендиректора авиасалона Ферхата Йенибертиза, участие в Eurasia Airshow примут 300 компаний из России, Великобритании, Бельгии, Италии, Пакистана, США, Франции, Чехии, Украины, Ирана и других стран. В аэропорту Антальи представят порядка 60 самолетов, а также различные демонстрационные программы. При этом, по его словам, российская экспозиция на выставке станет одной из самых масштабных.

Об авиасалоне

Ожидается, что на Eurasia Airshow будет представлено более 150 воздушных судов, а общая площадь экспозиции составит 300 тыс. кв. метров. Местом проведения столь важного для Турции события был выбран один из наиболее загруженных, особенно в туристический сезон, аэропортов, по этой причине организаторам пришлось договориться о паузах в работе авиационного узла. В течение пяти дней выставки запланированы показательные полеты гражданских бортов, а также выступления пилотажных групп, среди которых будут «Турецкие звезды». Для осуществления этих планов аэропорт курортной Антальи будет ежедневно на протяжении авиасалона приостанавливать прием и отправку гражданских самолетов на 3,5 часа.

Участие России в авиасалоне

Генеральный директор Eurasia Airshow Ферхат Йенибертиз в начале марта в беседе с корр. ТАСС выразил надежду, что данное мероприятие позитивно скажется не только на авиационной промышленности республики, но также придаст импульс развитию российско-турецких отношений в этой сфере. По его словам, «Россия будет широко представлена на Eurasia Airshow различными передовыми компаниями». Организаторы получили «подтверждение об участии от Рособоронэкспорта, Ростеха, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС), компании «Гражданские самолеты Сухого», авиакомпании «Ямал». Йенибертиз также сообщил о готовности «принять как минимум десять вип-персон из России».

Концерн «Алмаз-Антей» представит на авиасалоне модели зенитных комплексов и систем С-400 «Триумф», «Бук-М2Э», боевые машины комплекса «Тор». В пресс-службе концерна отметили, что посетителям стенда «в формате видеороликов и видеоплакатов будет предоставлена информация о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 «Триумф» и С-300ВМ «Антей-2500», зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ», а также о возможностях концерна по модернизации и ремонту техники, уточнили на предприятии». По словам заместителя генерального директора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, «концерн «Алмаз-Антей», имея положительные наработки в сотрудничестве с турецкой стороной, представит на выставке оптимизированную экспозицию с учетом своей научно-производственной направленности и региональных потребностей».

Он также добавил, что в ходе встреч и переговоров в рамках выставки среди прочего будут обсуждаться освидетельствование, техническое обслуживание, ремонт, модернизация и утилизация средств ПВО, обучение специалистов заказчика.

Другие участники выставки

Всего, по последним данным, в авиашоу примут участие не менее четырехсот иностранных корпораций из более чем 100 стран. Помимо России в мероприятии также примут участие Великобритания, Италия, Иран, Франция и др.

Еще одним очень важным для Турции партнером, который будет также широко представлен на Eurasia Airshow, является Катар. Анкара и Доха в последний год активно развивают отношения в различных сферах после обострившегося в Персидском заливе конфликта между эмиратом и рядом других арабских государств.

Так, авиакомпания Qatar Airways («Катар эйруэйз») собирается презентовать флагманский самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, который отличается от всех своих ближайших конкурентов значительно увеличенной дальностью полета, она достигает почти 14 тысяч км.

Другим интересным экспонатом катарских авиалиний станет новейший эксклюзивный салон бизнес-класс Qsuite с инновационной конфигурацией. Он представляет собой рассчитанную на от одного до четырех человек кабинку, которая рассчитана на путешествующих с семьей или бизнес-партнерами людей. При этом для каждого отдельного пассажира этого салона предусмотрена своя индивидуальная дверка для входа и выхода. Посетители Eurasia Airshow смогут абсолютно бесплатно оценить комфорт Qsuite в новейшем широкофюзеляжном самолете Airbus A350-1000.

Дроны-камикадзе

Известно также, что на международном авиасалоне будет отдельная площадка с презентациями военных компаний, в том числе турецкая STM. Она собирается продемонстрировать посетителям модернизированные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) TOGAN и дроны-камикадзе ALPAGU Blok II и KARGU, которых называют «турецкими солдатами в небе». Последние отличаются от обычных беспилотников тем, что при обнаружении цели они могут становиться своего рода самонаводящимися самолетами-снарядами, которые падают на цель, неся к ней свой заряд. При этом, если в ходе полета цель обнаружить не удалось, аппарат возвращается на место старта.

Перспективы российско-турецкого ВТС



Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, последние два года военно-техническое сотрудничество России с этой страной развивается положительно. Наиболее обсуждаемым контрактом, подписанным Москвой и Анкарой за это время, стало соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть — за счет предоставленного РФ оборонного кредита.



Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.



Кроме того, развивается сотрудничество Москвы и Анкары в сфере гражданской и многоцелевой авиации: в начале 2018 года холдинг «Вертолёты России» сообщил, что Россия в этом поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС.



В последствие Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции также подписали соглашение, предусматривающее поставки Ка-32 Анкаре.